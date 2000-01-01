حماس: لدينا هدفان استراتيجيان.. والاحتلال يراوغ وغير جاهز لدفع الثمن المطلوب لصفقة الاسرى

غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، مساء اليوم، إنه اذا ما تم المساس بأي أسير سيكون هناك رد وسيكون هناك إجراءات على الأرض تساند الأسرى

وأكد جبارين في تصريحات للميادين، أن حركته تتواصل بشكل مستمر مع الوسطاء خاص المصريين بخصوص قضية الأسرى، موضحا أن الاحتلال غير جاهز لدفع الثمن المطلوب لصفقة تبادل بما تملكه المقاومة من أوراق

وأشار جبارين، إلى أن الاحتلال يراوغ حتى الآن في إبرام أي صفقة تبادل أسرى جديدة والكرة في ملعب الطرف الإسرائيلي ونحن جاهزون لأي صفقة وفق شروط المقاومة

وأوضح أن الاحتلال والوسطاء يعرفون جيدا شروط المقاومة لتنفيذ صفقة تبادل جديدة، لافتا الى أن حماس لديها هدفان استراتيجيان أولهما كنس المحتل بشكل نهائي والثاني تحرير الأسرى

وبين أن معركة الأسرى داخل السجون ستبقى متواصلة ما دام هناك احتلال على أرض فلسطين، مؤكدا: لن نترك أي جهد ولن نبخل بأي ثمن مهما كان، مقابل الإفراج عن أسرانا

وقال "إن حركة حماس ستبقى هي العمود الفقري للمقاومة والجهاد داخل السجون ولا يمكن أن نسمح بالاستفراد بأي فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأشار إلى وجود خطة لإضراب شامل للأسرى الإداريين قبل عملية نفق الحرية، وأن الحركة الأسيرة لن تسمح للمحتل بأن يجرها لمعركة إضراب طويلة الأمد. مشددا أن الشعب الفلسطيني عودنا أن يكون موحدا خلف قضية الأسرى.

وتابع: نحن متواصلون مع قيادات حركة الجهاد في السجون وقيادات الأسرى وننسق معهم، مشيرا الى أن الشعب الفلسطيني عودنا أن يكون موحدا خلف قضية الأسرى