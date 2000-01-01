لجنة دعم الصحفيين تدين اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي مصعب قفيشة

غزة /سما/

أدانت لجنة دعم الصحفيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مصعب قفيشة، مساء اليوم الخميس، خلال تواجده في مستشفى "كبلان" لزيارة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي.

وذكرت اللجنة أن الصحفي مصعب خميس عبد الخالق قفيشة(29عاماً) من مدينة الخليل، يعمل في راديو علم، ومراسلاً لبعض الوكالات المحلية ومواقع الإنترنت.

وأشارت إلى أن الأسير قفيشة اعتقل ثلاث مرات سابقاً، المرة الأولى كانت في العام 2012، وأمضى ستة أشهر في السجون آنذاك، وأعاد الاحتلال اعتقاله في العام 2014، وأمضى ثمانية أشهر في السجون، والمرة الثالثة كانت عام 2016، وأمضى أربعة أشهر في الاعتقال الإداري.

واستمرارا لنهج الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق الإعلاميين والصحفيين، وبعد أن انهى بعض الصحفيين المعتقلين فترة اعتقالهم وافرج عن بعض منهم، يعاود الاحتلال شرعنة الممارسة الاجرامية بحق حرية العمل الصحفي باعتقال المزيد، فإن لجنة دعم الصحفيين في فلسطين تؤكد على:

• تنظر لجنة دعم الصحفيين بخطورة لاستمرار الاعتداءات بحق الصحفيين وتصاعد عمليات الاعتقال، وتطالب بملاحقة السلطات الإسرائيلية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

• تستهجن اللجنة أسلوب الاحتلال في إعادة اعتقال الصحفيين المحررين، وخاصة بعد اعتقال الصحفي مصعب قفيشة تحت حجج واهية، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين .

• تطالب اللجنة بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الاعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب .

• وتطالب اللجتة الجهات الحقوقية المعنية بضرورة التحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن18 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال .

