  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة الإحتلال تغادر غرفة الأسير كايد الفسفوس بعد تجميد إعتقاله الإداري

الخميس 14 أكتوبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الإحتلال تغادر غرفة الأسير كايد الفسفوس بعد تجميد إعتقاله الإداري



رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن طاقم من الوحدة القانونية في الهيئة ضم المحاميين كريم عجوة وجميل سعادة، يتواجدان الآن في غرفة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ ٩٢ يوماً، حيث يرقد في مستشفى برزلاي الإسرائيلي.

وأوضح المحاميان عجوة وسعادة أنهما الآن بجانب الأسير الفسفوس، بالإضافة الى والدته وزوجته وأبنائه، حيث دخلوا الى غرفته فور مغادرتة شرطة الإحتلال، تنفيذاً لقرار تجميد إعتقاله الإداري.

وأبلغ المحاميان عجوة وسعادة الأسير الفسفوس رسمياً بقرار المحكمة بتجميد إعتقاله، حيث أكد لهما أنه مستمر في إضرابه رغم قرار التجميد، ولن يتراجع عن هذه المعركة إلا بإنهاء إعتقاله بشكل كامل، ولن يتجاوب مع هذا المسلسل الكاذب من قبل الشاباك وإدارة السجون.

يذكر أن الطاقم القانوني في الهيئة يحاول منذ أسابيع إنهاء الإعتقال الإداري للأسير الفسفوس من خلال تقديم الألتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية، وأن الجهود ستبقى متواصلة حتى تحقيق الهدف الأساسي للأسير الفسفوس والمتمثل بالإفراج الفوري والكامل عنه.

#الأسير كايد الفسفوس #اضراب عن الطعام #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

التربية والتعليم تكشف عن مدة موعد عطلة نهاية المرحلة الأولى من العام الدراسي

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق

"إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري

الأخبار الرئيسية

حماس: لدينا هدفان استراتيجيان.. والاحتلال يراوغ وغير جاهز لدفع الثمن المطلوب لصفقة الاسرى

ابو أحمد فؤاد

أبو أحمد فؤاد يكشف عن خلافات مع السلطة الفلسطينية حول إعمار غزة.. وهذا ما أبلغناه للقاهرة

لبيد

لبيد للأميركيين: حان الوقت لحديث "مكشوف وواضح" عن الخيار العسكري ضد إيران

صحيفة عبرية: هكذا تسقط انتصارات إسرائيل التكتيكية أمام استراتيجية طهران

الرئيس عباس يصدر عددا من القرارات الجديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية