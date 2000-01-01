نعيم: قرارا اليونسكو الخاصان بفلسطين تأكيد على عزلة الاحتلال

غزة /سما/

رحب مسؤول ملف العلاقات الدولية في حركة حماس د. باسم نعيم بالقرارين الصادرين عن منظمة "يونسكو" الخاصين بدولة فلسطين.

وقال نعيم في تصريح صحفي، إن اعتماد القرارين هو تأكيد على عزلة الاحتلال، وتآكل الدعم الدولي له في ظل انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي، وينسف الرواية الصهيونية أمام أصالة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه ووطنه وتاريخه.

وأكد نعيم أن قرارَي يونسكو القاضيين "بمطالبة إسرائيل بوقف سياساتها المتواصلة غير المشروعة، والمتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق، والأشغال والمشاريع في القدس، وحرمان الفلسطينيين من الحق في العبادة وفي التنقل، وتشويه أصالة وسلامة المواقع التراثية في القدس خاصة وفلسطين عامة" يؤكدان صحة الرواية الفلسطينية، وفشل الأساطير الصهيونية في إثبات أي من ادعاءاتهم.

ودعا نعيم المنظمات الدولية كافة إلى أخذ دورها في الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والعمل على تحويل هذه القرارات إلى أفعال تضع حدا لجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وتراثه ومقدساته.