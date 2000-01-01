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ميقاتي عن أحداث بيروت: لبنان يشبه اليوم المريض في غرفة الطوارئ

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي عن أحداث بيروت: لبنان يشبه اليوم المريض في غرفة الطوارئ



بيروت /سما/ رويترز

قارن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بلاده بالـ"مريض في غرفة الطوارئ"، معتبرا أنه مع ذلك أثبت الجيش خلال اضطرابات اليوم في بيروت قدرته على حفظ الأمن.

وقال ميقاتي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن "الجيش اللبناني أثبت اليوم قدرته على حفظ الأمن"، مضيفا: "أحداث اليوم انتكاسة للحكومة لكن سنتجاوزها".

وتابع: "لبنان يمر بمرحلة ليست سهلة بل صعبة، التشبيه كالمريض أمام غرفة الطوارئ، مع تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ... لا تزال أمامنا مراحل كثيرة للشفاء التام".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ليس بيد السياسيين.

وقال إن الأحداث الأخيرة لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي، مبينا أن الحكومة اللبنانية تكاد تنتهي من إعداد الأرقام للبدء في التفاوض.

وأردف ميقاتي: "سنتفق على رقم موحد للخسائر التي سيتحملها القطاع المالي ونقدمه إلى صندوق النقد".

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

#رئيس الوزراء اللبناني #الحكومة اللبنانية #لبنان #احداث بيروت #الجيش اللبناني

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