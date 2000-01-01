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الخارجية المصرية: مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المصرية: مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس



القاهرة /سما/

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة".

وأكد المتحدث الرسمي أن على الحكومة ومؤسسات الدولة في لبنان الاضطلاع بمسؤولياتها فى إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار، حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

هذا واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" في بيان مشترك مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" بـ"الانتشار في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات، وممارسة عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد، مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى"، حسب البيان.

#مصر #لبنان #احداث بيروت #حزب الله

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