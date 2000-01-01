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"تويوتا" تعلن عن سيارة عائلية أنيقة قريبا (صور وفيديو)

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويوتا" تعلن عن سيارة عائلية أنيقة قريبا (صور وفيديو)



وكالات/سما/

أعلن وكلاء تويوتا أن شركتهم تستعد لإطلاق نموذجها الأحدث من سيارات Rumion العائلية في العديد من بلدان العالم.

وبالنظر للصور التي سربت لهذه السيارة نلاحظ أنها مشابهة إلى حد كبير لسيارات Ertiga  العائلية الجديدة من سوزوكي، إذ حصلت على هيكل ميني فان متوسط الحجم وعلى تصميم مماثل للواجهات والمصابيح، وعلى 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب.



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وسيكون طول هذه المركبة 4 أمتار و40 سم تقريبا، وعرضها 175 سم، أما ارتفاع هيكلها عن الأرض فسيكون 19 سم، وستتزين قمرتها بعناصر من الخشب والكروم، كما ستجهز واجهة القيادة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي ستدار عبر شاشة لمسية كبيرة.

وجهزت السيارة أيضا بأنظمة لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات الخطرة، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر.



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ومن المنتظر أن تطرح تويوتا هذه المركبة بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 105 أحصنة، لتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات، أما أسعار السيارة في الأسواق فستتراوح ما بين 16 و17 ألف دولار.

#تويوتا #سيارات #عالم السيارات #سوزوكي
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