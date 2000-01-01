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الأردن: قلقون من أحداث لبنان وندعو لضبط النفس

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: قلقون من أحداث لبنان وندعو لضبط النفس



عمان /سما/ الاناضول

أعرب الأردن، الخميس، عن قلقه تجاه التطورات التي شهدها لبنان، والاشتباكات التي وقعت في العاصمة بيروت، داعيا إلى “ضبط النفس والابتعاد عن العنف”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية.

ودعت الوزارة في بيانها كذلك إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا”، مؤكدة دعم المملكة “المطلق” ووقوفها إلى جانب لبنان في كل ما من شأنه أن يعزز أمنه واستقراره.

وفي وقت سابق الخميس، وقعت مواجهات مسلحة في بيروت أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة “حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان) للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

واتهم “حزب الله” و”أمل”، في بيان مشترك، “مجموعات مسلحة” تابعة لحزب “القوات اللبنانية” بالمسؤولية عن ذلك.

وتركزت عمليات إطلاق النار في منطقة الطيونة، الواقعة بين منطقة الشياح ذات الغالبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الغالبية المسيحية، واستمرت نحو 5 ساعات.

#الارن #احداث بيروت #لبنان

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