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إعلام إسرائيلي: زيارة "لابيد" إلى واشنطن فشلٌ تام

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: زيارة "لابيد" إلى واشنطن فشلٌ تام



القدس المحتلة /سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن خبراء إسرائيليين أنّ "زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى واشنطن هي فشلٌ تام".

وأضافت وسائل الإعلام أنّ "واشنطن رفضت طلب لابيد تحديد موعد أخير لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي"، مشيرةً إلى أنّ "واشنطن ليست مستعدة للاستماع إلى الحديث عن خيارات عسكرية ضد إيران".

كما أعلنت أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا تقيم أي اعتبار لـ"لابيد"، وبايدن رفض لقاءه ولو حتى لبضع دقائق".

ويوم أمس، استقبل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، حيث شدّد  على "التزام الرئيس الأميركي جو يايدن، بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

#اسرائيل #يائير لبيد #الولايات المتحدة #الحكومة الاسرائيلية

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