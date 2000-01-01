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سعيّد يقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعيّد يقرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي



تونس /سما/

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي "بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وطلب سعيد من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق قضائي حول تصريحات المرزوقي، قائلا إنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وكان المرزوقي قال في حوار مع وسائل إعلام فرنسية إنه يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد ما سماه ''انقلابا'' هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد، وفق تعبيره.

#الرئيس التونسي #قيس سعيد #المنصف المرزوقي #تونس

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