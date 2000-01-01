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الجهاد الإسلامي تدعو لتصعيد الغضب واعتبار يوم غدٍ الجمعة يومًا لنصرة الأسرى

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدعو لتصعيد الغضب واعتبار يوم غدٍ الجمعة يومًا لنصرة الأسرى



غزة /سما/

د️عا المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية طارق عز الدين، مساء اليوم، جماهير شعبنا في مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية للخروج والمشاركة الواسعة في مسيرات غضب نصرة لأسرانا الأبطال الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال .

وأكد في بيان صحفي، أن نصرة الأسرى واجب من أهم الواجبات، موضحا أن مسؤوليتنا كشعب فلسطيني تجاه الأسرى تستوجب أن نساندهم من خلال العمل الشعبي والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم.

وأهابت الجهاد الاسلامي، بأبناء شعبنا لتصعيد الغضب واعتبار يوم غد الجمعة يوماً لنصرة الأسرى الأبطال.

وختم عز الدين بيانه، بالقول: إن الأسرى يوجهون نداءً لكل إخوانهم وزملائهم من الأسرى المحررين الذين عاشوا معهم سنوات الاعتقال والمعاناة ويدركون أكثر من غيرهم حجم الآلام والعذاب الذي يلقاه إخوانهم في العزل الانفرادي والمرضى ، بأن يرفعوا لواء النصرة والدعم وأن يقودوا الجماهير ويتقدموا الصفوف إسناداً ودعماً للأسرى وانتصاراً لتضحياتهم.

#الجهاد الاسلامي #طارق عز الدين #الضفة الغربية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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