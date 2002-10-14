اسيران يدخلان اعواماً جديدة أحكام وتمديد اعتقال وافراج عن اسرى

رام الله /سما/

دخل اليوم، الأسير أشـرف منيـر زغـير (43 عاماً)، من سكان محافظة القدس، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/10/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات ، ودخل الأسير علي عبد اللطيف القنيري من مخيم جنين عامه الـ17 في الأسر ، وقد اعتقله الاحتلال رغم حصوله على عفو ، وحوكم بالسجن مدى الحياة ، علماً ان شقيقه علام من قادة كتائب شهداء الاقصى واستشهد خلال معركة مخيم جنين ، والقنيري متزوج وله ثلاثة أبناء ويقبع في سجن “جلبوع”، وأمضى سنوات طويلة في العزل بعد حرمان أشقائه وعائلته لسنوات من الزيارة، ويعاني من عدة أمراض وأوضاعه الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وتوفيت والدته خلال اعتقاله .

من جهة أخرى ، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية على الأسير أشرف الحسنات من مخيم الدهيشة بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 4000 شيقل وهو معتقل منذ 7 شهر ، والأسير محمود معالي بالسجن الفعلي لمدة 12 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل ، والاسير الشبل المقدسي رضا محمد عبيد بالسجن مدة 9 أشهر ، بينما جددت المحكمة الاعتقال الإداري للأسير أحمد السعدي من جنين لمدة 6 أشهر للمرة الثانية .

على صعيد اخر ، مددت المحاكم اعتقال الشقيقين علي وسند خليليه من جبع بجنين لمدة شهر ونصف ، والفتية فارس أحمد عبيد، ومحمد علاء عبيد، ومجد وديع عبيد من القدس، حتى الـ17 من الشهر الجاري وتوجه لهم تهمة القاء الحجارة على جنود الاحتلال في المسجد الأقصى ، والأسير يوسف يعقوب فواضله من قرية عابود قضاء رام الله حتى تاريخ 23/11/2021 ، وهو معتقل منذ 10شهور ، و الأسير مالك الشايب من جنين حتى تاريخ 16/11/2021 للمرة السادسة على التوالي ، والأسير المقدسي محمد كباجة من بلدة الطور حتى تاريخ 25/11/2021 ، والأسيرين الجريحين الطفل ينال هيثم صالح من رام الله لمدة 4 أيام و محمد فلاح حسين من قلقيلية لمدة 8 أيام ، و المقدسي أحمد الهندي من بلدة العيساوية ليوم الأربعاء القادم، وهو معتقل منذ أسبوعين.

وأفرج الاحتلال عن الأسير مجدي العامر من نابلس بعد 16 عامًا من الأسر، و الأسير مصطفى الشحروري من طوباس بعد اعتقال استمر 12 شهراً ، و الأسير عايد حمد المصري من قرية عقابا قضاء طوباس بعد اعتقال استمر 6 أشهر ، و الأسير جيفارا النمورة من الخليل بعد اعتقال إداري استمر 12 شهراً، خاض خلاله إضرابا عن الطعام لمدة 21 يوماً، و الأسير محمد كراجه من حلحول بالخليل بعد اعتقال استمر 13 شهرا، كما افرج عن خمسة من معتقلي بلدة سلوان وهم: عزيوسف سمرين، ومحمد عيسى سمرين، ومحمد محمود سمرين، ومحمد زياد سمرين، و داوود هارون سمرين، وكانوا أعتقلوا الخميس الماضي بعد اعتداء المستوطنين عليهم في شارع يافا غربي القدس، والحاج نهاد الزغير بعد اعتقاله امس ؛ حيث تم إبلاغه بمنعه من السفر ومصادرة جواز السفر الخاص به.