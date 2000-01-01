حواجز وتحركات للاحتلال وطقوس دينية للمستوطنين قرب جنين

جنين /سما/

نصب الاحتلال مساء اليوم الخميس، حواجز عسكرية وكثف من تحركات ونشاط دورياته حول مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقام عدة حواجز في المناطق الغربية والجنوبية الغربية في محافظة جنين، وأغلق الجنود الطرق أمام المركبات قرب زبوبا وتعنك واليامون وكفيرت، واحتجزوا الركاب ودققوا في بطاقاتهم، بينما رصد تحرك مستمر للدوريات ونشاط مكثف غير مسبوق.

وأغلق الاحتلال حاجز دوثان القريب من يعبد، ومنعوا حركة السير وتنقل المواطنين، حيث قام عشرات المستوطنين بتادية طقوس دينية وصلوات قرب مقام ديني اسرائيلي اقيم مؤخراً في المنطقة المؤدية لمستوطنة مابو دوثان، وقد انتشر الاحتلال في المنطقة لتوفير الحراسة للمستوطنين.