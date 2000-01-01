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سموتريتش: كل من يدعم "الإرهاب" ولا يعترف بنا لا مكان له بإسرائيل

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: كل من يدعم "الإرهاب" ولا يعترف بنا لا مكان له بإسرائيل



القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس الحزب الصهيوني الديني عضو الكنيست المطرف بتسلئيل سموتريتش أعضاء الكنيست العرب اليوم الخميس، بعد أن قال أمس إن بن غوريون أخطأ حين لم يطردهم من إسرائيل.
 
وقال سموتريتش وفق القناة 7 العبرية: "كل من يدعم الإرهاب لا مكان له في البلاد".
 
وزعم أن حديثه بالأمس يكن موجهاً ضد كل العرب في إسرائيل، مضيفا: "اقترح أن تسألوا أحمد الطيبي إذا أنه على استعداد للاعتراف بالدولة اليهودية وبالمستوطنين في الضفة الغربية، أتمنى أن يقول نعم وإذا قال نعم فكلماتي لم تكن موجهة إليه، لأنني أعرف للأسف ما هي مواقفه".
 
وتابع سموتريتش: "أي شخص مستعد للتصالح مع دولة إسرائيل كدولة يهودية ويريد العيش هنا في شراكة، أهلا وسهلا به، لكن هناك من يدعم أولئك الذين يسعون إلى التصرف بعنف وإيذاء اليهود والجنود والإسرائيليين، لقد كان الطيبي مستشارا للإرهاب، ولم يكن قادرا على إدانة حماس ويرفض الاعتراف بيهودية إسرائيل".

#الحزب الصهيوني الديني #بتسلئيل سموتريتش

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