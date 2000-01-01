الشرطة الإسرائيلية تعتقل متهما بتفجير منزل صحفي بـ "يديعوت"

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت وحدة التحقيقات بالشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" أحد سكان باقة الغربية بدعوى ارتكابه جرائم بالأسلحة النارية ضد الصحفي حسن شعلان الذي يعمل في صحيفة "يديعوت أحرونوت".



وأوضحت القناة 7 العبرية أنه بعد تحقيق سري تم لدى وحدة التحقيقات لاهاف 433، تم القبض على مشتبه به من سكان باقة الغربية للاشتباه في ارتكابه جرائم عنيفة بالأسلحة النارية ضد الصحفي حسن شعلان في يديعوت.



وذكرت أنه بالإضافة إلى إطلاق النار على منزل الصحفي شعلان في الطيبة، ويشتبه أيضًا في قيام المعتقل بوضع عبوة ناسفة فجرها في منزل آخر للصحفي في باقة الغربية.



يشار إلى أن منزل الصحفي شعلان تعرض لإطلاق نار في الطيبة، وتم تفجير عبوة ناسفة في منزل آخر في باقة الغربية كان ينوي الانتقال إليه مما تسببت بأضرار كبيرة دون إصابات، في شهر يونيو الماضي.



يذكر أن الصحفي شعلان أوضح لا توجد لديه خلافات مع أي شخص، ولم يتعرض لأية تهديدات سابقة ولكن الأمر يأتي على خلفية عمله الصحفي.