  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متهما بتفجير منزل صحفي بـ "يديعوت"

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متهما بتفجير منزل صحفي بـ "يديعوت"



القدس المحتلة /سما/

اعتقلت وحدة التحقيقات بالشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" أحد سكان باقة الغربية بدعوى ارتكابه جرائم بالأسلحة النارية ضد الصحفي حسن شعلان الذي يعمل في صحيفة "يديعوت أحرونوت".
 
وأوضحت القناة 7 العبرية أنه بعد تحقيق سري تم لدى وحدة التحقيقات لاهاف 433، تم القبض على مشتبه به من سكان باقة الغربية للاشتباه في ارتكابه جرائم عنيفة بالأسلحة النارية ضد الصحفي حسن شعلان في يديعوت.
 
وذكرت أنه بالإضافة إلى إطلاق النار على منزل الصحفي شعلان في الطيبة، ويشتبه أيضًا في قيام المعتقل بوضع عبوة ناسفة فجرها في منزل آخر للصحفي في باقة الغربية.
 
يشار إلى أن منزل الصحفي شعلان تعرض لإطلاق نار في الطيبة، وتم تفجير عبوة ناسفة في منزل آخر في باقة الغربية كان ينوي الانتقال إليه مما تسببت بأضرار كبيرة دون إصابات، في شهر يونيو الماضي.
 
يذكر أن الصحفي شعلان أوضح لا توجد لديه خلافات مع أي شخص، ولم يتعرض لأية تهديدات سابقة ولكن الأمر يأتي على خلفية عمله الصحفي.

#الشرطة الاسرائيلية #الصحفي حسن شعلان

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

التربية والتعليم تكشف عن مدة موعد عطلة نهاية المرحلة الأولى من العام الدراسي

"إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصدر عددا من القرارات الجديدة

السيسي

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق

مستوطنات

تفجير “أوسلو” بلغم “أضخم مشروع استيطاني”: أين المجتمع الدولي ولماذا عاد بايدن إلى العشاء؟

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

بايدن

يديعوت: ماذا لو تنازلت إسرائيل عن المليار دولار و”أشفقت” على بايدن في عيد ميلاده الـ79؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية