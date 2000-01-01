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بركات يهاجم حكومة بينت: علينا زيادة أعداد المستوطنين في الضفة إلى 2 مليون

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بركات يهاجم حكومة بينت: علينا زيادة أعداد المستوطنين في الضفة إلى 2 مليون



القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست عن حزب الليكود نير بركات الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، واتهمها بالتخلى عن الضفة الغربية وأن وزرائها يفضلون مقابلة كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
 
ودعا بركات خلال جولة له في مستوطنات الضفة اليوم الخميس، إلى زيادة أعداد المستوطنين في الضفة، قائلا: "يجب أن نزيد عدد اليهود في الضفة من 450.000 إلى مليوني يهودي في غضون ثلاثة عقود".
 
وأضاف: "بدون حرب وبدون طلقة، تجفف حكومة بينت ولبيد الاستيطان في الضفة الغربية وتتخلى عن الأرض وتستثمر مبالغ طائلة فقط في وسط البلاد".
 
وتابع بركات: "هذا خطأ استراتيجي، هناك خطر حقيقي على الاستيطان في الضفة الغربية والسعي لاقامة دولة فلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية".
 
وأشار إلى أنه سيعمل بكل الأدوات المتاحة لوقف تحركات الحكومة الحالية التي وصفها بـ "الخطيرة" والسماح بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية".

#الكنيست الإسرائيلي #حزب الليكود #الحكومة الإسرائيلية #نير بركات

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