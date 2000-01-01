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عضو بالكنيست يتهم القضاة في اسرائيل بالخوف من البدو في إصدار الأحكام

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست يتهم القضاة في اسرائيل بالخوف من البدو في إصدار الأحكام



القدس المحتلة /سما/

اتهم عضو الكنيست عن الليكود القضاة في إسرائيل بالخوف من العشائر البدوية وعدم إطلاق أحكام رادعة بحق المرتكبين للجرائم.
 
وقال شكلي وفق القناة 7 العبرية: "غالبًا ما نتساءل عن العقوبة الخفيفة جدًا التي يفرضها القضاة على المتهمين بجرائم العنف والممتلكات والحماية في القطاع البدوي وهذا يثير قلقًا شديدًا من أن القضاة يخشون من بقية العشائر البدوية لذلك فإنهم يخففون العقوبة على المجرمين".
 
وأشار إلى أنه هناك حاجة لإنصاف المظلومين والذين تعرضوا لأذى بدل الوقوف مع المجرمين.
 
ونوه شكلي إلى أن القضاة يخففو العقوبة على المجرمين خوفا من تعرض للأذى الشخصي، مدعيا أن أحد القضاة في بئر السبع أفرج عن أشخاص تورطوا في رشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة لأنهم بدو.
 
وتابع: "يبدو أن هناك بالفعل قضاة يخشون على حياتهم بعد تعرضهم لحوادث إطلاق نار باتجاه منازلهم".
 
وبحسب شكلي، فإن الحل لهذه الحقيقة هو تحديد الحد الأدنى من العقوبة لسلسلة من الجرائم، لأنه لن يكون من الممكن "لوم" القاضي على العقوبة التي فرضت على متهم لأن القانون يلزمه بفرض مثل هذه العقوبة.

#الكنيست الإسرائيلي #حزب الليكود

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