  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بالفيديو: لحظة اعتقال مهاجم كونغسبرغ وتفاصيل عن هويته

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: لحظة اعتقال مهاجم كونغسبرغ وتفاصيل عن هويته



أوسلو/سما/

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال الشرطة النرويجية لمهاجم كونغسبرغ الذي قتل 5 أشخاص بقوس وسهام.


وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن المهاجم المعتقل هو مواطن دنماركي يبلغ من العمر 37 عاما، اعتنق الإسلام مؤخرا، وكان معروفا لدى الشرطة.

وأضافت أنه قتل ما مجموعه 5 أشخاص، 4 نساء ورجل واحد، جميعهم بين 50 و70 عاما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد فرضية "الهجوم الإرهابي".

وفي بيان لها، أفادت شرطة أوسلو بأنها تلقت تقارير عن وجود رجل آخر يحمل قوسا وسهاما، مؤكدة أنها بصدد البحث عنه.

#النرويج #مهاجم كونغسبرغ

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

التربية والتعليم تكشف عن مدة موعد عطلة نهاية المرحلة الأولى من العام الدراسي

"إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري

بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ماقلت

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: هكذا تسقط انتصارات إسرائيل التكتيكية أمام استراتيجية طهران

الرئيس عباس يصدر عددا من القرارات الجديدة

السيسي

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السعودي السابق

مستوطنات

تفجير “أوسلو” بلغم “أضخم مشروع استيطاني”: أين المجتمع الدولي ولماذا عاد بايدن إلى العشاء؟

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية