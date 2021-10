بالفيديو: لحظة اعتقال مهاجم كونغسبرغ وتفاصيل عن هويته

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال الشرطة النرويجية لمهاجم كونغسبرغ الذي قتل 5 أشخاص بقوس وسهام.



وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن المهاجم المعتقل هو مواطن دنماركي يبلغ من العمر 37 عاما، اعتنق الإسلام مؤخرا، وكان معروفا لدى الشرطة.

وأضافت أنه قتل ما مجموعه 5 أشخاص، 4 نساء ورجل واحد، جميعهم بين 50 و70 عاما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد فرضية "الهجوم الإرهابي".

وفي بيان لها، أفادت شرطة أوسلو بأنها تلقت تقارير عن وجود رجل آخر يحمل قوسا وسهاما، مؤكدة أنها بصدد البحث عنه.

