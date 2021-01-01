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مصر: انتحار فتاة بسبب صورة فاضحة أرسلها لاعب كرة في ناد شهير

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: انتحار فتاة بسبب صورة فاضحة أرسلها لاعب كرة في ناد شهير



القاهرة/سما/

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل انتحار فتاة من الطابق العاشر في عمارة بالهرم في مصر، حيث قالت تحقيقات النيابة إن وراء انتحار طالبة الهرم، لاعب بناد شهير.


وبيّنت التحقيقات والتحريات الأولية حول الحادث، التي انتهت منذ قليل، الرواية الأصدق حول واقعة طالبة الهرم المتوفاة، بأنها كانت على علاقة بلاعب ناشئ في نادٍ شهير، ويدرس أيضًا في إحدى أكاديميات الطيران، وأن العلاقة بينهما تطورت من صداقة إلى عاطفية، تبادلا خلالها الصور الخاصة، بعدما وعدها بالزواج.

وكشفت تحريات المباحث أن العلاقة بدأت تأخذ منحى آخر بينهما، بعدما بدأ اللاعب في طلب صور خاصة أخرى للفتاة تكشف فيها عن جسدها، إلا أنها رفضت، وأمام إصرارها، تلقت سيلا من التهديدات بإرسال الصور التي سبق وأرسلتها له، لوالدتها، وفضح أمرها أمام أسرتها وزميلاتها بالمعهد الذي تدرس فيه.

أمام هذه المساومات البذيئة من قبل اللاعب أقدمت الفتاة على إنهاء حياتها، قفزا من بلكونة منزل الأسرة الكائنة بالطابق العاشر في أحد عقارات منطقة الهرم، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وفشلت كل محاولات إنقاذها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوفاة طالبة، 21 سنة، وتبين من خلال الفحص، أنها أنهت حياتها قفزا من الطابق العاشر، وأنها كانت تدرس بمعهد السياحة والفنادق، وأوضحت التحريات أنها كانت على علاقة بلاعب في نادٍ شهير، وهددها بصورها العارية، فقررت إنهاء حياتها على الفور.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تنفيذا لأمر تشريحها وإجراء تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وصرّحت بالدفن، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

#مصر #انتحار #الزواج #الهرم

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