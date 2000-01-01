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الرئيس اللبناني يعلق على أعمال العنف في بيروت

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني يعلق على أعمال العنف في بيروت



بيروت /سما/

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت اليوم الخميس "أمر غير مقبول".

وأوضح عون في كلمة متلفزة أنه "لن يسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته"، مضيفا أنه "سيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين".

كما شدد الرئيس اللبناني على أن ما حدث اليوم "لن يتكرر تحت أي ظرف".

وقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم الخميس فيما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له جماعة "حزب الله" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

واتهمت جماعة "حزب الله" وحليفتها "حركة أمل" حزب "القوات اللبنانية" المسيحي بشن الهجوم الذي وقع عند أحد خطوط التماس في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.

ويمثل إطلاق النار أسوأ عنف مدني تشهده بيروت منذ 2008، ويلقي الضوء على عمق الأزمة السياسية المتعلقة بالتحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 ويقوض جهود الحكومة لمواجهة أحد أبرز حالات الانهيار الاقتصادي في التاريخ.

#لبنان #ميشال عون #احداث بيروت

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