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واشنطن: الدعم الإيراني للبنان فرقعة إعلامية ونخصص مساعدات إضافية إلى جيشه

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: الدعم الإيراني للبنان فرقعة إعلامية ونخصص مساعدات إضافية إلى جيشه



واشنطن /سما/ رويترز

أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها تخصيص مساعدات إضافية إلى الجيش اللبناني، منددة بإرسال إيران الوقود إلى هذا البلد العربي.

وصرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أثناء مؤتمر صحفي عقد في بيروت اليوم الخميس بأن واشنطن ستقدم دعما إضافيا بقيمة 67 مليون دولار إلى الجيش اللبناني.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع السلطات اللبنانية والبنك الدولي ومنظمات إغاثية بغية مساعدة لبنان في احتواء الأزمة الاقتصادية العميقة وأزمة الطاقة التي اندلعت على خلفيتها.

وشددت نولاند على أن ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة ليس سوى "فرقعة إعلامية".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية هزت لبنان اليوم، إذ سقط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار كثير حصل على خلفية مظاهرات لمؤيدي "حزب الله" وحركة "أمل" ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وأرسلت إيران في الآونة الأخيرة عدة ناقلات محملة بالوقود، وتم إدخال هذه الشحنات إلى البلاد عبر سوريا.

بدورها، طرحت الولايات المتحدة خطة تقضي بتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

#الولايات المتحدة #الجيش اللبناني #لبنان #ايران

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