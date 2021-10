نصري يصدم عالم الرياضة بمظهره (صور)

صدم نجم مانشستر سيتي وأرسنال السابق، الفرنسي سمير نصري، محبيه وعشاق كرة القدم بصفة عامة، في أول ظهور له بعد أيام قليلة من اعتزاله، حيث بدا وكأنه لم يمارس الرياضة قط في حياته.

وشارك نصري، أمس الأربعاء، مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الفريق الذي بدأ معه مسيرته، أمام فريق آخر كونته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في لقاء خيري أطلق عليه اسم "مباراة الأبطال".

وظهر نصري خلال المباراة بوزن زائد، وبهيئة بدنية سيئة للغاية وظهرت تغييرات جسدية كبيرة عليه، وهو ما جعله مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Samir Nasri was back on the pitch playing for Marseille in a charity game ????



He announced his retirement just last month pic.twitter.com/Zwuk6sr73L