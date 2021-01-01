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رويترز: مصر تطلب تدخل أمريكا ودول أوروبية لوقف صفقة بيع تركيا طائرات مسيرة مسلحة لإثيوبيا

الخميس 14 أكتوبر 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: مصر تطلب تدخل أمريكا ودول أوروبية لوقف صفقة بيع تركيا طائرات مسيرة مسلحة لإثيوبيا



القاهرة /سما/ رويترز

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية قولها إن القاهرة طلبت من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مساعدتها على تجميد صفقة تقوم بموجبها تركيا ببيع طائرات مسيرة لإثيوبيا.

وأي شحنات من الطائرات المسيرة إلى إثيوبيا تهدد بإذكاء الخلاف في العلاقات المتوترة بين تركيا ومصر، التي تختلف مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الذي تبينه إثيوبيا على النيل الأزرق، حسب "رويترز".

وقالت أربعة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن "تركيا وسعت صادراتها من الطائرات المسيرة المسلحة من خلال التفاوض على صفقات مع المغرب وإثيوبيا بعد استخدامها الناجح في النزاعات الدولية".

وذكرت رويترز نقلا عن مصدر مصري ثالث إن أي أتفاق يتعين أن يطرح ويوضح في محادثات بين القاهرة وأنقرة تحاولان من خلالها إصلاح العلاقات الثنائية.

#مصر #تركيا #اثيوبيا #الولايات المتحدة #الدول الأوروبية #طائرات مسيرة

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