أسطورة ليفربول راش: صلاح أخبرني برغبته ؟

لندن/سما/

أكد أسطورة ليفربول السابق، إيان راش، أن كافة أندية العالم ترغب في ضم اللعب المصري محمد صلاح، نجم "الريدز"، مشيرا إلى أنه يعلم برغبة صلاح في البقاء داخل ملعب "آنفيلد".

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في يوليو 2017، قادما من روما الإيطالي، وينتهي عقده مع "الريدز" بنهاية شهر يونيو 2023.

وقال راش، خلال حديثه مع صحيفة "ليفربول إيكو": " تحدثت إلى مو (صلاح) الموسم الماضي وأخبرني أنه يريد أن يكون الأفضل في العالم، وهو يفعل هذا حاليا.. إنه أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد، ويؤدي بشكل جيد، وميسي انضم إلى باريس سان جيرمان، ويحتاج لبعض الوقت للتأقلم، لكن صلاح وصل إلى مستوى مختلف".

وواصل: " "لقد طور مستواه بالفعل هذا الموسم، الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف (وسيقول الناس إنه أناني)، لكنه قدم التمريرات الحاسمة أيضا هذا الموسم، مثل الهدف الذي سجله ساديو ماني في شباك مانشستر سيتي.

وكشف راش: "لقد سجل صلاح أهدافا رائعة وكان الأسرع في الوصول لـ100 هدف مع الفريق، كل هذا رائع، لكنه يلعب مع الفريق أيضا. الأرقام القياسية قابلة للتحطيم، لكنها بحاجة لتفادي الإصابات، صلاح نادرا ما يتعرض للإصابة، لذا سنرى ما إذا كان بإمكانه كسر هذا الرقم القياسي".

وأكمل: "أتحدث إلى مو كثيرا، لقد قابلته في مباراة ليدز (في سبتمبر) وكنت أتحدث معه وقال لي مازحا: (كيف حقا سجلت 300 هدف!؟)، لكن كان علي أن أخبره أنها 346 هدفا".

وعن مستقبل صلاح وتمديد عقده مع ليفربول، قال راش: "كل فريق في العالم يرغب في ضم صلاح، لكنني أعلم أنه سيحب البقاء في ليفربول، لا يوجد أي مشجع في العالم سيحب صلاح مثلما تفعل جماهير ليفربول.. لا شك في ذلك".

وأردف: "الوضع صعب، وأعلم أن يورغن كلوب سيرغب في استمراره، أعتقد أن كل شيء على ما يرام وأن كلا الطرفين سعداء".

وتابع راش حديثه: "الناس يتحدثون عن أساطير كرة القدم، وصلاح واحد منهم بالفعل، لكن أريد أن يتذكره الناس مثلي ومثل ستيفن جيرارد وكيني دالغليش".

وأتم: "كلنا نحب ما فعله فرناندو توريس ولويس سواريز بقميص الفريق، لكنهما رحلا بعد بضع سنوات.. لكي تكون أسطورة حقيقية يجب أن تبقى في النادي لمدة 8 أو 9 سنوات، وأتمنى أن نرى صلاح يفعل ذلك".