مركز الميزان يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة

غزة / سما /

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة بشأن حادث سقوط مواطن من شقته بغزة أثناء محاولة اعتقاله.

وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة عند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021، عن وصول المواطن (م.م) (39عاماً)، مصاباً بكسور في مناطق مختلفة من الجسم جراء سقوطه من علو، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى حالته بالمتوسطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد وصلت قوة من الشرطة عند حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم نفسه إلى شقته الكائنة في الطابق الثالث من برج الملش "22" الواقع بحي النصر غرب مدينة غزة، وذلك لاعتقاله بناءً على مذكرة اعتقال كانت قد صدرت بحقه على خلفية قضية مالية، حيث دخل عدد من أفراد الشرطة إلى الشقة وشرعوا في البحث عنه، وخلال ذلك سقط المطلوب من إحدى نوافذ الشقة على الأرض أسفل البناية، ما أسفر عن إصابته بكسر في ثلاث فقرات من العمود الفقري، وكسر في الحوض، وكسر في مفصل الفخذ الأيسر.

يُشار إلى أن المركز حاول التواصل مع الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة للحصول على رواية الجهات الرسمية حول الحادث، ولكن المركز وحتى وقت صدور البيان لم يتلق توضيحاً.

وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وعاجل للوقوف على ملابسات الحادثة وأسباب السقوط، وفحص سلامة الإجراءات التي اتبعت أثناء عملية القبض من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.