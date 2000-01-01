ميسي يكشف لصديقه أغويرو "سر" وطريقة الفوز بالكرة الذهبية

وكالات/سما/

صرح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة، بأنه وصل إلى برشلونة مع توقع اللعب بجانب مواطنه النجم ليونيل ميسي، وتكوين فريق جيد، وهو ما كان يحاول النادي فعله.

وانتقل سيرجيو أغويرو إلى صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، عقب نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال أغويرو، خلال حواره مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية: "لنكن صادقين، من هو اللاعب الذي لا يريد اللعب في برشلونة؟ أود أن أخبرك أن معظم لاعبي كرة القدم يرغبون في ارتداء هذا القميص (قميص برشلونة)، حتى لو كان الفريق جيدا أو سيئا".

وتابع: "وصلت لبرشلونة مع توقع اللعب بجانب ميسي، وتكوين فريق جيد، وهو ما كان يحاول النادي فعله، وحين اتصلوا بي قلت لنفسي لا يهمني ما سيدفعونه لي، أنا أتحسن جيدا وسأساعد الفريق بقدر ما أستطيع". وبسؤاله عن سبب عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، أجاب سيرجيو أغويرو: "كنت أفكر كثيرا في الشيء المفقود، وفي يوم من الأيام سألت ميسي وأخبرني أنه من أجل الفوز بالكرة الذهبية يجب التتويج بدوري الأبطال، وهو محق".

وأضاف: "لعبت مواسم رائعة وسجلت العديد من الأهداف وحصدت الكثير من الألقاب، لكن لم يكن من بينها دوري أبطال أوروبا".

وعن رحيل ميسي، علق أغويرو، قائلا: "لقد كانت لحظة صادمة وسيئة للغاية، ولم أصدق ذلك، وحين ذهبت إلى منزله يوم السبت، لم يكن في حالة جيدة، حاولت أجعله ينسى ما حدث، وقمت بإلهائه بالحديث عن فريقي في البلايستيشن وأشياء أخرى نفعلها".

وحول موقفه الحالي مع الفريق، عقب العودة من الإصابة، كشف: "لا يمكن أن أعتبر نفسي لاعبا أساسيا، إلا حين أقوم بالأشياء بشكل جيد وأساعد الفريق، وإذا لم يكن كذلك فلا، وهذا ما أفكر فيه، بمساعدة الفريق في كل مرة سألعب فيها، مع العلم بوجود تغييرات حدثت في الفريق ومن بينها رحيل ميسي".

وكشف أغويرو: "لم أواجه مشاكل في عملي مع غوارديولا في مانشستر سيتي، لم أجادله أبدا، وكان علينا توضيح الأمور لبعضنا البعض حين تولى المهمة، لأننا لم نكن نعرف بعضنا من قبل. كانت السنوات الثلاث الماضية رائعة، وغوارديولا مدرب يريد دائما الحد الأقصى من اللاعبين".