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صورة: رونالدو يضم قطعة "خارقة" جديدة إلى أسطوله

الخميس 14 أكتوبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: رونالدو يضم قطعة "خارقة" جديدة إلى أسطوله



وكالات/سما/

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سيارة جديدة "خارقة" من طراز " بوغاتي" إلى أسطوله من السيارات الفاخرة.

وكشف الحساب الرسمي للقناة الرياضية الروسية "ماتش تي في" على موقع "تويتر" أن سيارة رونالدو الجديد تقدر بـ9.5 مليون يورو، وتبلغ التسارع إلى 100 كلم/ س خلال 2.4 ثانية فقط، ولا توجد سوى 10 سيارات فقط من هذا النوع في العالم، وسيستلمها الدون في مانشستر بحلول عام 2022.


ويعرف عن كريستيانو رونالدو حبه الشديد لامتلاك السيارات الفارهة، إذ يمتلك أسطولا يفوق عدده 16 سيارة تتنوع ما بين السوبر رياضية الخارقة والفارهة والكلاسيكية وغيرها.

وكان النجم البرتغالي قد اشترى مؤخرا سيارة باهظة الثمن من طراز "بنتلي فلاينغ سبير" بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني (342 ألف دولار).

#كريستيانو رونالدو #سيارات #مانشستر يونايتد #الدوري الانجليزي الممتاز

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