إحباط هروب مئات اليهود إلى إيران: "صفقة شاليط ستصبح لعبة أطفال مع صفقة طهران

أحبطت السلطات الإسرائيلية محاولة عشرات العائلات اليهودية، التي تنتمي لعصبة دينية متشددة، الهرب إلى إيران، وذلك في مطار غواتيمالا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على منع أعضاء الطائفة المتطرفة من الانتقال إلى إيران، وسط مخاوف من أن تستخدمهم طهران كورقة مساومة"، مشيرة إلى أن أعضاء جماعة "القلب الطاهر- Lev Tahor" التي تعرف عن نفسها بأنها المناهضة للصهيونية تقدمت بطلب لجوء سياسي في إيران في عام 2018. وأظهرت الوثائق المقدمة في محكمة فدرالية أمريكية في عام 2019 أن قادة الطائفة الحسيدية طلبوا من إيران اللجوء إليها وأقسموا الولاء للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".

ووفقا لموقع Ynet الإسرائيلي، كانت هناك مخاوف من أن المئات من أعضاء الجماعة المتمركزين أساسا في غواتيمالا، ربما يحاولون الانتقال إلى إيران بعد رصد وجود عشرات العائلات في مطار غواتيمالا، في طريقهم إلى محافظة كردستان التي تقع على حدود إيران.

وذكر التقرير أن أقارب أعضاء في الطائفة اتصلوا بوزارة الخارجية ووزارة العدل الإسرائيليتين وطلبوا منهما الاتصال على وجه السرعة بنظرائهم الغواتيماليين لمنع العائلات من المغادرة.

???????? — PHOTOS: A family who is part of the Lev Tahor cult was stopped at the Guatemala airport while on their way to Iran. Their plan was to fly from Kurdistan and from there to Iran. They told police officers that they were being "persecuted" & therefore sought asylum in Iran. pic.twitter.com/8aCYZWSxaa