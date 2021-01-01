  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان: حزب الله و"القوات اللبنانية" يتبادلان الاتهامات حول أحداث بيروت.. والداخلية تعلق

الخميس 14 أكتوبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: حزب الله و"القوات اللبنانية" يتبادلان الاتهامات حول أحداث بيروت.. والداخلية تعلق



بيروت /سما/

قالت قيادتا حزب الله وحركة أمل إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد".

وجاء في بيان مشترك اليوم الخميس إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد..  نستنكر هذا العمل الإجرامي والمقصود الذي يستهدف الإستقرار والسلم الاهلي".

ودعا البيان المشترك الجيش والقوى الأمنية لتحمل مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها، وشدد على "ضرورة توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم"، كما طالب البيان "بتوقيف المحرضين الذين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء وإنزال اشد العقوبات بهم".

ووتوجه البيان المشترك "بالشكر والتقدير لأهلنا وشبابنا الذين لبوا نداء المشاركة في التظاهرة امام قصر العدل في بيروت بأعلى درجات الانضباط والتعبير السلمي"، وقدمت التعازي لأهل الشهداء ووالتمني بالشفاء العاجل للجرحى و"نعاهد بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة".

فيما رفض حزب "القوات اللبنانية" ما وجه إليه من اتهامات بالاعتداء على متظاهرين مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" في بيروت اليوم الخميس، محملا "حزب الله" المسؤولية عن التصعيد.

في السياق،  أكّد وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، أن "السلم الأهلي ليس للتلاعب"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات". وطلب من الإعلام "مساعدتنا على بث الاخبار الصحيحة".
 
وأشار إلى أن "هناك معلومات عن سقوط 6 قتلى و16 جريحاً توزّعوا على المستشفيات". وقال إن "الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً، معتبراً أن سقوط 6 شهداء من طرف واحد ينذر بأمور خطيرة.

وأكّد وزير الداخلية اللبنانية أن "تفلّت الوضع ليس من مصلحة أحد"، موضحاً أن "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".
 
وشدد مولوي على "أن منظمي التظاهرة أكّدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص ، ونحن تفاجأنا بأمر خطر هو اطلاق النار على الرؤوس".
 
وأعلن أننا "سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لان تفلّته ليس من مصلحة أحد".

وقبل الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللبنانية، أجرى رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع موريس سليم، والداخلية بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

و سقط  6 شهداء و 60 جريحاً من المحتجين السلميين إثر إطلاق النار عليهم من قبل قناصين في منطقة الطيونة في بيروت.

وتعليقاً على الأحداث في الطيونةـ، أصدر الجيش اللبناني بياناً قال فيه إن محتجين تعرّضوا لرشقات نارية خلال توجههم إلى منطقة العدلية في بيروت، وأن الجيش سارع إلى تطويق منطقة الطيونة في بيروت والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها.

وأكّد الجيش أن وحداته ستطلق النار باتجاه أيّ مسلّح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أي شخص يطلق النار.

#لبنان #احداث بيروت #الداخلية اللبنانية #شهداء #اشتباكات مسلحة

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

التربية والتعليم تكشف عن مدة موعد عطلة نهاية المرحلة الأولى من العام الدراسي

"إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري

سأزور تل أبيب قريبا.. بن زايد: "لا سلام بالمنطقة دون حوار بين إسرائيل والفلسطينيين"

الأخبار الرئيسية

مستوطنات

تفجير “أوسلو” بلغم “أضخم مشروع استيطاني”: أين المجتمع الدولي ولماذا عاد بايدن إلى العشاء؟

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

بايدن

يديعوت: ماذا لو تنازلت إسرائيل عن المليار دولار و”أشفقت” على بايدن في عيد ميلاده الـ79؟

p

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

مصادر لـ"سما" : الرئيس عباس يرفض استبعاد حماس ويصر على حكومة ولو بها "الزهار" ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية