الرئيس اللبناني: نرغب في معاودة مفاوضات لترسيم الحدود الجنوبية البحرية مع إسرائيل

بيروت /سما/

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن بلاده ترغب في "معاودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، حول ترسيم الحدود الجنوبية البحرية بين البلدين لاستكمال عملية التنقيب عن النفط والغاز بالمياه الإقليمية للبلاد".

وأشار عون إلى أن "الحكومة الجديدة ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي" مشدد على "إجراء إصلاحات وإطلاق إعادة إعمار مرفأ بيروت والاهتمام بتأمين الطاقة وتطوير الإدارة والقوانين الإصلاحية اللازمة"

جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وكانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت منذ ذاك 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/ أيار المنصرم

ويتنازع الطرفان على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانبهما لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، تشكلت حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، وذلك منذ استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020.