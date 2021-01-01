لأول مرة: اسرائيل تجتمع حول طاولة واحدة مع ست دول عربية في الامارات

القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة "جويش إنسايدر" في تقرير ، اليوم الخميس، أن الإمارات احتضنت على مدار يومين (الثلاثاء والأربعاء) المنصرمين حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه على الإطلاق، شاركت فيه اسرائيل إلى جانب ست دول عربية هي الإمارات والبحرين ومصر والأردن والمغرب والسودان، أقيم تحت عنوان N7 – وهما رمزان لكلمة التطبيع ولعدد الدول السبع المشاركة في المؤتمر.

وأفادت الصحيفة أن مؤسسة Jeffrey M. Talpins والمجلس الأطلسي، استضافا هذا المؤتمر وشهد اجتماعًا متعدد الأطراف جمع مندوبين ممثلين لست دول عربية، استغرق التخطيط للمؤتمر نحو ستة أشهر.

وفي الوقت الذي التزمت فيه المنظمة بالتكتم حول موضوع انعقاد المؤتمر، سارع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج الى نشر صور توثق لقاءاتهما مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في أبو ظبي.مع العلم أن بعض الدول العربية التي وقعت على اتفاقات ابراهيم تفضل اتباع نهج عدم المصارحة حيال علاقاتها مع اسرائيل". وفق تلفزيون i24 الاسرائليي.

وبحسب ويليام وشسلر، مدير مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي أن الهدف من المؤتمر هو "تحديد الثغرات في عملية التطبيع ومعرفة أين يمكننا المساعدة في تقديم مساهمة. لا سيما أننا شاهدنا إحراز تقدم في العلاقات، إلى حد كبير على أساس ثنائي، ونود طرق نهجًا متعدد الأطراف بوسعه أن يقدم قيمة مضافة للبلدان المعنية.

وعلق مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء بالقول "عندما يتعلق الأمر باتفاقات أبراهام، فإن إدارة بايدن تدعم بشدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. نرحب بالجهود التي تبذلها مراكز الفكر والمجتمع المدني وغيرها لدفع جهود التطبيع ". جاءت هذه التصريحات قبل اجتماعات ثنائية وثلاثية لوزير الخارجية توني بلينكين مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

