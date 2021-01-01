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فتح والشعبية تبحثان بالقاهرة تطورات الأوضاع علي الساحة الفلسطينية

الخميس 14 أكتوبر 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح والشعبية تبحثان بالقاهرة تطورات الأوضاع علي الساحة الفلسطينية



القاهرة/سما/

عقدت حركة فتح اجتماعا مع الجبهة الشعبية لتحرير  فلسطين  بالقاهرة ، تم خلاله بحث تطورات الأوضاع علي الساحة الفلسطينية في ضوء تصعيد العدوان  الإسرائيلي في القدس وتزايد الاستيطان في الضفة الغربية وممارسات التهجير القسري ضد أبناء الشعب الفلسطيني . 
مثل حركة فتح في الاجتماع عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ، وصخر بسيسو عضو اللجنة المركزية السابق بالحركة  …ومثل الجبهه الشعبية كايد  الغول، وجميل مزهر ، ومريم أبو دقة أعضاء المكتب السياسي للحركة.

ناقش الاجتماع، الذي عقد بعد انقطاع طويل  بسبب الأزمات التي حدثت في الساحة الفلسطينية، والأوضاع السياسية بعمق وشمول ، وتطورات الأوضاع في غزة في ظل وقف إطلاق النار وانعكاسات ذلك على الضفة الغربية ، والجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية .
وتم تبادل وجهات النظر حول  سبل حل الخلافات الداخلية الفلسطينية ليس فقط بين فتح وحماس ولكن أيضا بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و الاتفاق على رؤية مشتركة تجمع الفصائل حول القضايا الوطنية خاصة وأن حركة فتح تشعر بعدم الارتياح مما جاء في بيان حركة حماس الذي أصدرته عقب  اجتماع مكتبها السياسي في القاهرة والذي لا ينسجم  مع الجهود المصرية لاتمام المصالحة.

 واتفق الطرفان على استئناف اللقاء بين قيادات فتح والشعبية قريبا.

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