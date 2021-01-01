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افتتاح بئر ومحطة تحلية مياه بحي الأمل غرب خان يونس

الخميس 14 أكتوبر 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح بئر ومحطة تحلية مياه بحي الأمل غرب خان يونس



غزة /سما/

افتتحت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع جمعية غزي دستك – مكتب غزة، مشروع بئر مياه وتركيب محطة تحلية تعمل على الطاقة الشمسية في حديقة البيارة بحي الأمل غرب المدينة لدعم احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم بتبرع من جمعية "وقف الديانة" التركي.

وشارك في الافتتاح رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، ونائبه مازن الشيخ، وعضو المجلس البلدي مروان أبو شمالة، ومدير جمعية غزي دستك-مكتب غزة هاني ثريا، ورئيس قسم العلاقات العامة أيمن القدرة، ومسؤول لجان الأحياء أسامة سلامة، ورئيس لجنة حي الأمل محمود كلاب، وممثلي عن لجنة تعزيز الصمود المجتمعي بالحي، ولفيف من الوجهاء والمخاتير.

وأكد البطة على أهمية مشاريع حفر آبار المياه نظراً للحاجة الماسة إليها في ظل الظروف الراهنة وحالة التوسع العمراني والزيادة المضطردة في عدد السكان.
ولفت إلى أن بلدية خان يونس تسعى إلى تنفيذ المشاريع المائية من أجل تحسين خدماتها المقدمة في هذا القطاع المهم والحيوي بالنسبة للسكان.

وأشار البطة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف مشاريع المياه والخطوط الناقلة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة من أجل إلحاق الأذى بأبناء شعبنا وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وأوضح أن بئر المياه يستفيد منه ما يزيد عن (5) آلاف نسمة، حيث سيعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى (30) كوب مياه يوميًا.

وأشاد البطة بالجهود التي تبذلها جمعية غزي دستك والمؤسسات المانحة من أجل دعم وإسناد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ودعا إلى استمرار دعم المؤسسات الخيرية لأبناء شعبنا من أجل تنفيذ مزيد من المشاريع التنموية والتطويرية والتي تخدم جميع السكان.

من جهته، أوضح ثريا أن عملية اختيار موقع البئر ومحطة التحلية جاء بناء على عدة اعتبارات أهمها الحاجة الماسة لتلك المشاريع المائية وكثافة سكان الحي المتوقع استفادتهم من المشروع بشكل مباشر.

وأوضح أنه تم حفر البئر وصولاً إلى عمق (89) مترًا لاستخراج المياه الصالحة للشرب، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يخدم آلاف المواطنين، ويمنحهم جزء بسيط الحياة الكريمة.

بدوره، شكر كُلاب كل القائمين على تنفيذ المشروع الحيوي الذي يعزز من صمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم، ويساهم في الوقت ذاته بتحسين واقعهم المعيشي الصعب.

ولفت إلى أن لجنة الحي وعبر مساندة البلدية تسعى بشكل دؤوب إلى تلبية احتياجات السكان وفق الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات في ظل الأوضاع الراهنة.
 

#بلدية خان يونس #قطاع غزة

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