  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين وسلطة النقد تنظمان دورة للصحفيين في غزة

الخميس 14 أكتوبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين وسلطة النقد تنظمان دورة للصحفيين في غزة



غزة /سما/

نظمت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، اليوم، الخميس، دورة تدريبية حول "قراءة مؤشرات بيانات سلطة النقد" في مدينة غزة.

وحضر الدورة، التي عُقدت في مقر سلطة النقد، 14 صحفيا من مختلف وسائل الاعلام المحلية.

واستمرت الدورة ليوم واحد وحاضر فيها المدير في سلطة النقد الدكتور سيف الدين عودة.

وقالت مدير لجنة التدريب في نقابة الصحفيين، علا كساب، في الكلمة الافتتاحية إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود النقابة لرفع كفاءة الصحفيين في الحقل الاقتصادي.

وأشارت كساب أن هذه الدورة ليست الأولى وهي واحدة من سلسلة دورات تنظمها النقابة بالتعاون مع سلطة النقد، وستعمل على عقد دورات أخرى في المجال الاقتصادي مع سلطة النقد وغيرها.

وشكرت كساب سلطة النقد على عقد الدورة واستضافتها وعلى جهودهم في تعزيز كفاءة الصحفيين في المجال الاقتصادي.

من جانبه اكد مدير العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد، محمد العجلة، ان سلطة النقد حريصة على تعزيز المهارة النقدية والمالية للصحفيين.

وأشار الاعلامي العجلة أن سلطة النقد بصدد عقد دورات أخرى لتعزيز الصحافة الاقتصادية المتخصصة للصحفيين.

وشارك في افتتاح وختام  الدورة من نقابة الصحفيين سامي أبو سالم وعاهد فروانة وعلا كساب ووسام زغبر ولؤي الغول مدير النقابة والصحفي رافي الملح.

#سلطة النقد الفلسطينية #نقابة الصحفيين #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

"إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري

التربية والتعليم تكشف عن مدة موعد عطلة نهاية المرحلة الأولى من العام الدراسي

سأزور تل أبيب قريبا.. بن زايد: "لا سلام بالمنطقة دون حوار بين إسرائيل والفلسطينيين"

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

بايدن

يديعوت: ماذا لو تنازلت إسرائيل عن المليار دولار و”أشفقت” على بايدن في عيد ميلاده الـ79؟

p

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

9 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1455 حالة تعافٍ في فلسطين

مصادر لـ"سما" : الرئيس عباس يرفض استبعاد حماس ويصر على حكومة ولو بها "الزهار" ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية