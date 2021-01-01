نقابة الصحفيين وسلطة النقد تنظمان دورة للصحفيين في غزة

غزة /سما/

نظمت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، اليوم، الخميس، دورة تدريبية حول "قراءة مؤشرات بيانات سلطة النقد" في مدينة غزة.

وحضر الدورة، التي عُقدت في مقر سلطة النقد، 14 صحفيا من مختلف وسائل الاعلام المحلية.

واستمرت الدورة ليوم واحد وحاضر فيها المدير في سلطة النقد الدكتور سيف الدين عودة.

وقالت مدير لجنة التدريب في نقابة الصحفيين، علا كساب، في الكلمة الافتتاحية إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود النقابة لرفع كفاءة الصحفيين في الحقل الاقتصادي.

وأشارت كساب أن هذه الدورة ليست الأولى وهي واحدة من سلسلة دورات تنظمها النقابة بالتعاون مع سلطة النقد، وستعمل على عقد دورات أخرى في المجال الاقتصادي مع سلطة النقد وغيرها.

وشكرت كساب سلطة النقد على عقد الدورة واستضافتها وعلى جهودهم في تعزيز كفاءة الصحفيين في المجال الاقتصادي.

من جانبه اكد مدير العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد، محمد العجلة، ان سلطة النقد حريصة على تعزيز المهارة النقدية والمالية للصحفيين.

وأشار الاعلامي العجلة أن سلطة النقد بصدد عقد دورات أخرى لتعزيز الصحافة الاقتصادية المتخصصة للصحفيين.

وشارك في افتتاح وختام الدورة من نقابة الصحفيين سامي أبو سالم وعاهد فروانة وعلا كساب ووسام زغبر ولؤي الغول مدير النقابة والصحفي رافي الملح.