اللواء الحلو المستشار اكرم الخطيب يبحثان سبل تعزيز التعاون

رام الله /سما/

اجتمع اليوم اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة في مكتبه بمقر قيادة الشرطة في رام الله مع النائب العام المستشار اكرم الخطيب و الوفد المرافق له وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بينهما بحكم العلاقة التكاملية والشراكة الميدانية التي تربطهما باعتبار الشرطة وبموجب القانون تتمتع بصفة الضبط القضائي العام والجهه التنفيذية للنيابة والقضاء.

وفي بداية الاجتماع قدم اكرم الخطيب التهاني والتبريكات للواء يوسف الحلو على توليه منصبه الجديد مديراً عاماً للشرطة والثقه الغالية التي اولاه اياها السيد الرئيس متمنيا له النجاح معرباً عن ثقته بجهاز الشرطة الذي ارتقى بمستوى ادائه بما يخدم العدالة والمواطنين مبديا استعداده التام لتعزيز اوجه التعاون وتطوير أليات العمل المشتركة في اطار القانون لخدمة قطاع العدالة .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بان اللواء يوسف الحلو و النائب العام اكرم الخطيب أتفقا على ضرورة استكمال مذكرات التفاهم التي تنظم العلاقة بين الطرفين في كافة مجالات العمل والبناء على ما تم انجازه حتى اللحظة سواء في مجال الجريمة الالكترونية او فيما يتعلق بحماية الاسرة والاحداث بالاضافة للمرور ومكافحة المخدرات والتنفيذ القضائي وذلك نظرا لوجود نيابات متخصصة ونوعية تتابع تلك الجرائم .

وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على استمرار التواصل واعطاء التعليمات لرؤساء النيابات ومدراء شرطة المحافظات على ضرورة التنسيق والتكامل في العمل في سبيل انجاح العمل وخدمة المواطن .