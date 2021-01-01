  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الإسباني والسويدي

الخميس 14 أكتوبر 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الإسباني والسويدي



رام الله /سما/

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، القنصل العام لمملكة إسبانيا في القدس السفير ألفونسو لوسيني ماتيو، لمناسبة تسلم مهام عمله.

ورحب، بالقنصل العام الإسباني، معرباً عن أمله بأن يسهم تعيينه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما تسلم الرئيس، رسالة من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفيان.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، القنصل العام لمملكة السويد في القدس يوليوس ليليستروم، لمناسبة تسلمه مهام عمله.

ورحب الرئيس، بالقنصل العام السويدي، معرباً عن أمله بأن يسهم تعيينه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

"إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري

التربية والتعليم تكشف عن مدة موعد عطلة نهاية المرحلة الأولى من العام الدراسي

سأزور تل أبيب قريبا.. بن زايد: "لا سلام بالمنطقة دون حوار بين إسرائيل والفلسطينيين"

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية ترد على "أنباء" رفض اشتيه توفير الحماية لأسرى نفق الحرية

بايدن

يديعوت: ماذا لو تنازلت إسرائيل عن المليار دولار و”أشفقت” على بايدن في عيد ميلاده الـ79؟

p

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

9 وفيات و738 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1455 حالة تعافٍ في فلسطين

مصادر لـ"سما" : الرئيس عباس يرفض استبعاد حماس ويصر على حكومة ولو بها "الزهار" ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية