الرئيس عباس يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الإسباني والسويدي

رام الله /سما/

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، القنصل العام لمملكة إسبانيا في القدس السفير ألفونسو لوسيني ماتيو، لمناسبة تسلم مهام عمله.

ورحب، بالقنصل العام الإسباني، معرباً عن أمله بأن يسهم تعيينه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما تسلم الرئيس، رسالة من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفيان.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، القنصل العام لمملكة السويد في القدس يوليوس ليليستروم، لمناسبة تسلمه مهام عمله.

ورحب الرئيس، بالقنصل العام السويدي، معرباً عن أمله بأن يسهم تعيينه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.