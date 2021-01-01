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جبارين: الحركة الأسيرة موحدة في معركتها مع إدارة سجون الاحتلال

الخميس 14 أكتوبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبارين: الحركة الأسيرة موحدة في معركتها مع إدارة سجون الاحتلال



رام الله /سما/

قال زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي بحركة حماس، اليوم الخميس، إن الحركة الأسيرة تدير معركتها مع إدارة سجون الاحتلال بشكل موحد، ولن تسمح بالاستفراد بأي أسير من أي فصيل.

وأكد جبارين في تصريح صحفي مقتضب، أن الأسرى من الفصائل كافة، ومعهم المقاومة، جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها قيادة الأسرى ردًا على إجراءات مصلحة السجون.

وكان أسرى الفصائل أكدوا دعمهم لأسرى الجهاد الذين بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات أعقبت محاولة ستة أسرى الهرب من سجن جلبوع عبر نفق في أيلول/ سبتمبر الماضي.

#زاهر جبارين #حركة حماس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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