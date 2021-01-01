جبارين: الحركة الأسيرة موحدة في معركتها مع إدارة سجون الاحتلال

رام الله /سما/

قال زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي بحركة حماس، اليوم الخميس، إن الحركة الأسيرة تدير معركتها مع إدارة سجون الاحتلال بشكل موحد، ولن تسمح بالاستفراد بأي أسير من أي فصيل.

وأكد جبارين في تصريح صحفي مقتضب، أن الأسرى من الفصائل كافة، ومعهم المقاومة، جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها قيادة الأسرى ردًا على إجراءات مصلحة السجون.

وكان أسرى الفصائل أكدوا دعمهم لأسرى الجهاد الذين بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات أعقبت محاولة ستة أسرى الهرب من سجن جلبوع عبر نفق في أيلول/ سبتمبر الماضي.