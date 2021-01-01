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سلطة المياه: نتابع مشكلة تلوث الماء في جامعة بيرزيت

الخميس 14 أكتوبر 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: نتابع مشكلة تلوث الماء في جامعة بيرزيت



رام الله /سما/

أكدت سلطة المياه اليوم أن طواقمها تتابع مشكلة المياه التي برزت في جامعة بيرزيت يوم أمس والناتجة عن نقل المياه من نبعة عجول، حيث قامت بالتعاون مع وزارة الصحه بأخذ عينات للفحص من نبعة عجول الذي تم تزويد الجامعة من خلالها بالمياه وكذلك عينات أخرى من داخل الجامعة للوقوف على سبب حدوث التلوث ومعالجته.

كما تم بالتعاون مع الجامعة ومصلحة المياه اعادة كلورة خزانات المياه في الجامعة وسيتم غسل الخطوط الداخليه بالجامعة تفريغها من المياه للتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو رواسب تؤثر على المياه التي سيتم ضخها إلى الجامعة من خلال مصلحة المياه بعد عملية التعقيم

وأكدت سلطة المياه على ضرورة ان يتم اتخاذ جميع إجراءات الوقاية وتعقيم الخزانات والآبار بشكل دوري لضمان مأمونية المياه وعدم حدوث أي مشكلة فيها، إلى جانب التأكد من المصدر الذي يتم التزود منه لا سيما في الايام التي يتم فيها تقليل الضخ او انقطاعه و عدم استخدام أي مصدر غير مصرح به لاستخدام مياه الشرب

كما نوهت سلطة المياه الى ضرورة تعاون المجالس والهيئات المحلية في مراقبة ومتابعة صهاريج نقل المياه وان يتم التأكد من مطابقتها لمواصفات ومعايير الجودة التي أقرتها سلطة المياه لضمان المحافظة على المياه نظيفة وخالية من أية شوائب أثناء عملية النقل، وإبلاغ سلطة المياه في حال وجود أية مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفيها.

#سلطة المياه #جامعة بيرزيت

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