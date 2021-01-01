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الجيش الإسرائيلي: فرقة غزة تستعد للحرب.. وهذه المهمة الأولى

الخميس 14 أكتوبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: فرقة غزة تستعد للحرب.. وهذه المهمة الأولى



القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ما تسمى فرقة غزة نفذت تمرينا عسكريا هذا الأسبوع، استعدادا لاي حرب مستقبلية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن هذا التمرين يعتبر الأول عقب الحرب الأخيرة على غزة.

وحاكى التمرين كيفية التعامل مع محاولات اقتحام بلدات ونقاط من البر والبحر، والتعامل مع النيران المضادة للدبابات، وسقوط صواريخ ، كما وتم التدريب على حوادث توقع عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت المصادر الاسرائيلية عن مسؤول لواء الشمال في جيش الاحتلال عامي بيطون قوله "سنواصل العمل من أجل تعزيز الدفاع بصورة ناجحة وفاعلة ليلًا ونهارًا من أجل سلامة سكان غلاف غزة".

فيما قال مسؤول كتيبة ٥٣ في اللواء الشمالي، دوري ساعر: إن "التدريب يحاكي سيناريو حالة تصعيد، والانتقال إلى أيام قتالية، قد تصل لمعركة والمهمة الاولى هي المهمة الدفاعية".

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #قطاع غزة #الحرب على غزة #حدود غزة

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