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الداخلية: من حصلوا على لم شمل بإمكانهم إصدار هوية وجواز سفر

الخميس 14 أكتوبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: من حصلوا على لم شمل بإمكانهم إصدار هوية وجواز سفر



رام الله /سما/

دعا وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب كل من حصل على "لم شمل" في الدفعة الأولى التوجه لمكاتب الوزارة في الضفة وغزة للتقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية، التي ستصدر في مدة أقصاها 10 أيام.

وأوضح حرب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن من يحصل على الهوية يكون له الحق في إصدار جواز سفر، وبالتالي التحرك بحرية والتمكن من السفر إلى الخارج.

وقال إنه سيكون هناك دفعات أخرى لعديد العائلات الفلسطينية في الأيام والاسابيع القادمة، من أجل إنهاء معاناة آلاف العائلات .

وأضاف وكيل وزارة الداخلية، أن هناك جهودا مكثفة تبذل في قضية ملف لم شمل العائلات وصولا لإنهاء هذا الملف بالكامل.

#وزارة الداخلية #يوسف حرب #قانون لم الشمل

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