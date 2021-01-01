وزير إسرائيلي: الجريمة في الشارع العربي نشأت بسبب الإهمال

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الخميس، إن "الجريمة في الشارع العربي لم تنشأ من فراغ؛ بل نشأت بعد عملية طويلة من سيطرة منظمات الجريمة".



وأضاف بارليف، خلال مؤتمر صحفي في عكا، "بعد إهمال التجمعات والمدن العربية في إسرائيل نشأت هذه المنظمات الإجرامية، وهذه الجرائم تحصد أرواح بريئة".



وأوضح أن "جزء من مهامنا ضرب المنظمات الإجرامية، علاوة على ذلك، سنقوم بشكل مكثف بسلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب والغارات على أهداف إجرامية من قبل الشرطة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية والمنطقة الساحلية".



وأشار إلى أنه لا يعد بالقضاء على العنف في يوم أو يومين لكنه سيحد منه وسيتصدى لعوامل العمق.



ومع انتشار الجريمة في البلدات العربية، يلقي العديد من فلسطينيي الداخل باللوم على السلطات الإسرائيلية ويتهمونها بعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف المستشري في المجتمع العربي، الذي عانى طويلًا من إهمال المؤسسات الرسمية.