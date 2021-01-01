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الشاب " ضياء وادي" من قطاع غزة يُمثل فلسطين بـ"مؤتمر السلام" في تركيا

الخميس 14 أكتوبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاب " ضياء وادي" من قطاع غزة يُمثل فلسطين بـ"مؤتمر السلام" في تركيا



غزة /سما/

 يُمثل الشاب الفلسطيني من قطاع غزة، ضياء وادي، فلسطين في مؤتمر السلام العالمي في تركيا 2021.

والشاب ضياء واديـ هو أحد الناجين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في مايو الماضي، بعد قصف الاحتلال مكان سكنه في حي الشجاعية شرق القطاع.

ويهدف المؤتمر لتوجيه الشباب حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومساعدتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

واختارت سلسلة السلام العالمي أكثر من 150 مرشحًا لهذا المؤتمر الدولي، من بينهم ضياء وادي.

ومع ذلك خلال المؤتمر يتم تقسيم المقاعد إلى فئات ممولة بالكامل، وممولة ذاتيًا، وممولة جزئيًا.

كما ستتاح لمندوبي قمة السلام العالمية في تركيا، فرصة حضور كأس العالم للشباب 2021 الذي سيعقد في اسطنبول في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

كما وتهدف سلسلة السلام العالمية إلى الحصول على جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية في حلقتها للترويج لرسالة الحب والسلام.

ويؤمن المؤتمر الشعبي العام بأن الشباب، بوصفهم عوامل تغيير، هم لاعبون أساسيون في منع النزاعات والحفاظ على السلام وتنمية المجتمعات.

وتتطلع GPC إلى بناء المرونة وغرس ثقافة التسامح والشمولية والوئام، بين الأديان والتعايش والحب وبناء السلام الاجتماعي عبر الحدود.

#ضياء وادي #مؤتمر السلام العالمي في تركيا

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