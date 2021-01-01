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وقفة في الشيخ جراح ضد قرار إخلاء والاستيلاء على 6 دونمات لعائلة مقدسية

الخميس 14 أكتوبر 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

شارك عشرات المقدسيين والمتضامنين الأجانب ونشطاء سلام في وقفة، اليوم الخميس، ضد قرار سلطات الاحتلال إخلاء والاستيلاء على 6 دونمات تعود لعائلة صالحية المقدسية، بحجة بناء مدرسة عليها، مقابل القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت العائلة ، إن عشرات المواطنين شاركوا في وقفة دعم لها، بعد أن أمهلتها محكمة الاحتلال بإخلاء 6 دونمات مقام عليها منزلين للعائلة ويسكن فيهما 15 فردا، ومحلين تجاريين، كرد على الاستئناف الذي قدمته العائلة ضد قرار الإخلاء.

ومنذ عام 1967 وحتى يومنا هذا، عملت مؤسسات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على إصدار أوامر إخلاء المقدسيين من الحي، لصالح الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأرض دون وجود إثباتات رسمية.

#حي الشيخ جراح #القدس المحتلة

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