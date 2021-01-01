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السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

الخميس 14 أكتوبر 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن السلطة الفلسطينية اعتقلت موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ويدعى نضال العطاري، وقد كانت بحوزته ملفات حساسة تتعلق ببيع الأراضي في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن العطاري يعمل في وزارة الجيش الإسرائيلية وظيفته التفتيش جميع الصفقات العقارية في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون تعديا كبيرا وخطيرا على موظفين في مؤسسات إسرائيلية.

وقال عضو الكنيست عميحاي شكلي “هذا الخبر زلزال. اختطفت السلطة الفلسطينية موظفا كبيرا في الإدارة المدنية بحوزته مواد حساسة. هذا خرق استخباراتي، وسأطالب بمناقشة عاجلة حول هذه القضية”.

وقالت عضو الكنيست مي غولان من الليكود: “هذا إغفال كبير في الإدارة المدنية. علمت أن مواطنًا فلسطينيًا يشغل منصبًا رفيعًا في الإدارة المدنية اختطف من قبل السلطة الفلسطينية ومعه معلومات حساسة بحوزته”.

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