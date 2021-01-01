لجنة الانتخابات تبحث مع ممثلي الفصائل ترتيبات فتح باب الترشح للانتخابات المحلية

رام الله / سما /

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع ممثلي الفصائل لإطلاعهم على شروط الترشح للانتخابات المحلية وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بذلك.

وقال كحيل في حديث إذاعي ، اليوم الخميس، إن اللجنة انتهت من مرحلة الاعتراض للانتخابات المحلية المقرر عقدها في 11 كانون أول/ يناير المقبل، مشيرا إلى انها تلقت شكويين و9 اعتراضات تمت معالجتها والرد عليها.

وأشار إلى أنه يجري الآن التحضير لإنتاج ونشر سجل الناخبين النهائي خلال الأسبوع المقبل، على أن تبدأ مرحلة الترشح في 26 من الشهر الجاري وتستمر مدة 10 أيام .

ولفت كحيل إلى أنه جرى اعتماد أكثر من 60 هيئة رقابية على الانتخابات و7 آلاف مراقب، والباب مفتوح لأي هيئات أخرى تود المشاركة في الرقابة.