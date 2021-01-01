"كورونا" عالميا: 4 ملايين و891 ألف وفاة و240 مليونا و21 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 891 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 240 مليونا وما يزيد عن 21 ألف اصابة، تعافى منهم 217 مليونا ونحو 345 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 442 ألف و672 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7535 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,819 وفاة)، وروسيا (984 وفاة)، والمكسيك (546 وفاة)، وأوكرانيا (471 وفاة)، ورومانيا (382 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (99,775 إصابة)، وبريطانيا (42,776 إصابة)، وتركيا (31,248 إصابة)، وروسيا (28,717 إصابة)، والهند (19,180 إصابة)، وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (739,778 وفاة)، والبرازيل (601,643 وفاة)، والهند (451,469 وفاة)، والمكسيك (283,193 وفاة)، وروسيا (220,315 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,547,920 إصابة)، والهند (34,020,730 إصابة)، والبرازيل (21,597,949 إصابة)، وبريطانيا (8,272,883 إصابة)، وروسيا (7,892,980 إصابة).