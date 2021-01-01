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سلامة: اعتداءات المستوطنين تستدعي انخراط الجميع في المقاومة الشعبية

الخميس 14 أكتوبر 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، إن كل إجراءات الاحتلال والمستوطنين لن تكرس واقعا على الأرض لأن هذه الأرض فلسطينية وستبقى كذلك، وإن اعتداءات المستوطنين تستدعي من أبناء شعبنا والفعاليات الوطنية الانخراط في الحملة الوطنية والشعبية وتضافر كافة الجهود لدعم المزارعين في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

واكدت سلامة في تصريحات إذاعية ، اليوم الخميس، أن هناك تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين ضد المزارعين وأشجار الزيتون، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الاستيطانية للتضييق على أبناء شعبنا والنيل من صمودهم على أرضهم.

وفيما يتعلق باعتماد اليونسكو قرارين لصالح فلسطين، قالت سلامة إن اعتماد هذين القرارين يؤكد ويدلل على بطلان جميع إجراءات الاحتلال بحق شعبنا ومحاولاته تكريس وقائع جديدة على الأرض .

#الاحتلال #المستوطنين #المقاومة الشعبية

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