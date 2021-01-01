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كحيل : محادثاتنا مع المصريين حول اعمار غزة إيجابية وهذا ما نخشاه ..

الخميس 14 أكتوبر 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحيل : محادثاتنا مع المصريين حول اعمار غزة إيجابية وهذا ما نخشاه ..



غزة/ سما /

قال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين سابقا والمتحدث باسم الوفد الاقتصادي للقاهرة، اليوم الخميس، إن اجتماع الوفد الاقتصادي  مع المصريين اتسم بالأجواء الإيجابية وبعض الأمور تم الموافقة عليها وبدأ تنفيذها كالحديد بمختلف أنواعه وأصنافه.

وأضاف كحيل في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، "ما نخشاه أن يتم ربط التسهيلات التي طالبنا فيها المصريين خلال اجتماعاتنا معهم بمسارات سياسية".

وتابع: "نحن متفائلون بالتسهيلات التي وعد بها الأشقاء المصريين ولكن تفاؤلنا يبقى حذر إلى حين ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع".

وأشار كحيل إلى أنه تم التأكيد مع القاهرة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار من خلال الشركات الفلسطينية، مبيناً أنه جاري الإنتهاء من العطاءات وطرحها لهذه الشركات الفلسطينية.

وأوضح أنه تم التأكيد للمصريين أن معبرنا الفلسطيني الوطني هو معبر كرم أبو سالم الذي يربطنا بجانب آخر من الوطن، مشيراً إلى أن توجهنا للمعبر المصري يهدف لعاملين اثنين: الأول عدم تحكم الاحتلال بما يسمح بإدخاله لغزة والعامل الثاني خلق نوع من التنافس في الاستيراد.

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