الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع المقبل

رام الله / سما /

يترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع المقبل، لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس، إن الاجتماع سيليه اجتماعات أخرى للقيادة من اجل بحث سبل التصدي رسميا وشعبيا لما يقوم به الاحتلال من جرائم متصاعدة بحق أبناء شعبنا.

وأضاف: أن القيادة تجري اتصالاتها مع المؤسسات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا والضغط على الاحتلال لوقف سياساته العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مضي حكومة الاحتلال في تصعيد عدوانها وجرائمها بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكد أبو يوسف أن مناطق التماس مع الاحتلال في الضفة ستشهد فعاليات شعبية رفضا للاستيطان ودعما لصمود المزارعين في المناطق المستهدفة.

من جهة ثانية، شدد أبو يوسف على أهمية اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" القرارين الخاصين بفلسطين وهما فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

وطالب بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمنظمة في مدينة القدس، من أجل الاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في المسجد الأقصى المبارك ووضع حد لها من خلال فرض عقوبات على الاحتلال.