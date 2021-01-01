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لجان المقاومة : نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة اسرانا والمساس بهم سيكون صاعق

الخميس 14 أكتوبر 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت لجان المقاومة عن دعمها ومساندتها ووقوفها بجانب اسرانا الابطال في سجون العدو الصهيوني الذين شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام من اجل انتزاع حقوقهم ووقف التنكيل والتعذيب التي تنتهجها ادارة مصلحة السجون الفاشية بحقهم .

واكدت لجان المقاومة ان معركة الاسرى الابطال في السجون الصهيونية هي معركة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي مقدمتهم مقاومته الباسلة .

وحملت لجان المقاومة العدو ومصلحة سجونه المسؤولية عن حياة اسرانا ، موضحاً ان المساس بهم سيكون صاعق التفجير في وجه العدو الصهيوني .

وأوضحت ان لجان المقاومة ، ان نصرة الاسرى واجب شرعي ووطني مقدس ولن نترك العدو الصهيوني يستفرد بهم مهما كانت التضحيات والاثمان .

ودعت لجان المقاومة ابناء شعبنا الفلسطيني الابي بكافة اماكن تواجده الى الانتفاض والقيام بدورهم في نصرة اسرانا البواسل والمشاركة الفاعلة بكافة الفاعليات والانشطة المناصرة للاسرى .

#لجان المقاومة #اسرى #الاحتلال

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